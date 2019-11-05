03 ноября 2019 года в 00:20 на территории Службы пограничной заставы «Садыхлы», расположенной недалеко от Агстафинского района, пограничники задержали 8 граждан Азербайджанской Республики, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

Как сообщили в ГПС, было установлено, что это жители Агстафинского района Букавазин Илькин Гариб оглу (2000 г.р.), Бадиров Кямран Джавад оглу (2000 г.р.), Бадиров Новруз Музаффар оглу (2004 г.р.), Букавазина Севиндж Гариб гызы (2009 г.р.), Бадирова Ася Вагиф гызы (2015 г.р.), Мирзоев Ровшан Гамид оглу (2015 г.р.), Букавазина Медина Аслан гызы (2016), а также жительница Евлахского района Букавазина Замина Расул гызы (1999 г.р.).

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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