Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил главе Исполнительной власти Баку Эльдару Азизову неукоснительно соблюдать нормы градостроительства в столице.

«Мы должны решить все проблемы, которые беспокоят жителей Баку, в том числе в вопросе строений. Я давал по этому вопросу поручения. В ряде случаях места для строительства захватываются, в некоторых случаях разрешения выдаются незаконно, вырубаются деревья», — сказал Алиев в понедельник на встрече с Азизовым.

По его словам, в ряде случаев население вмешивается и сообщает о таких незаконных действиях.

«После этого в Баку полностью должны соблюдаться правила градостроительства. К сожалению правила нарушались. Рядом с имеющимися домами строились новые высотки, они закрывали солнце для жильцов, благодаря отдельным «предпринимателям», — цитирует его слова местный «Интерфакс».

Президент отметил, что в ряде случаев новые новостройки строились во дворах школ. «Но мы этому положили конец. Поэтому нужно применять правила градостроительства. Госкомитет по градостроительству и архитектуре должен наладить свою работу на высоком уровне, районные исполнительные власти должны уделять внимание гражданам. В ряде случаев граждан мучают, на их проблемы нет реакции, в некоторых случаях от них требуют незаконную плату, имеют место факты коррупции. Такие сигналы доходят до нас и районные исполнительные власти должны сделать необходимые выводы», — поручил глава государства.

Он добавил, что населению должно уделяться максимальное внимание, все обращения должны объективно рассматриваться.

«В первую очередь, мы должны решать проблемы жителей города. Поэтому необходимо положить конец всем негативным моментам, включая коррупцию. Кто не сможет исправить свою работу, нам придется расстаться с такими людьми и это для них станет легким наказанием. Мы должны развивать город», — добавил президент Алиев.

Minval.az