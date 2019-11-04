Индекс эффективности железнодорожного транспорта Азербайджана равен 70,8.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на «Отчет глобальной конкурентоспособности», опубликованный Всемирным экономическим форумом за 2019 год.

По данным отчета, Азербайджан по этому индексу опередил такие развитые страны, как США (69,2), Германия (65,3), Эстония (60,9), Норвегия (57,6) и Швеция (49,3). Индекс эффективности железнодорожного транспорта Японии равен 96, что является самым высоким показателем. Самый низкий индекс у Лесото.

Азербайджан занял 11-е место среди 141 страны.

Отметим, что индекс эффективности измеряется путем объединения категорий, таких как частота, точность, скорость и цена. Плотность железнодорожных сетей и общий уровень вождения не отражаются в показателях эффективности.

Minval.az