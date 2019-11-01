Киевский международный институт социологии провел опрос среди населения, который показал, что 53,7% респондентов выступают против прекращения конфликта на Донбассе и признания «Л/ДНР», передают 1 ноября Українські Новини.

Опрос КМИС был осуществлен по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия.

Респондентам задавался вопрос, согласны ли они с утверждением, что «Украина должна прекратить военные действия и признать «ДНР/ЛНР»».

25,5% опрошенных частично или полностью согласны с данным утверждением, 53,7% — частично или полностью против, 20,8% — удержались от однозначного ответа.

Респондентам также предлагалось закончить утверждение: «По вашему мнению, «ДНР/ЛНР» — это…».

20,8% опрошенных определили их как террористические организации, 16,5% — как российскую оккупацию украинской территории, 15% — как псевдогосударственные образования, 14,6% — как «марионеток Кремля», 13,5% — как реакцию народа на события Евромайдана, 3,8% — как независимые государства.

При этом на предложение закончить утверждение: «Возвращение контроля над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей возможно при условиях…» 66,2% респондентов выступили за исключительно мирные переговоры, за исключительно военный путь – 6%.

Было опрошено 2 035 человек всех областей Украины (кроме автономной республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в период с 27 августа по 23 сентября.

Minval.az