30 и 31 октября в Баку на сцене Бакинского конгресс-центра состоялся грандиозный сольный концерт короля российского шоу-бизнеса, народного артиста России Филиппа Киркорова — «#ЦветНастроения. Я+R», сообщает Trend.

В начале концерта Филипп Киркоров выразил благодарность за возможность в очередной раз выступать в Азербайджане.

«Для меня радость, большая честь и гордость выступать здесь. Я хочу выразить огромную благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за внимание к русской культуре, которую, я вижу, любят и уважают в Азербайджане и, поверьте, это взаимно. Это всегда большая радость для нас встречаться с деятелями культуры Азербайджана. Конечно же, я благодарен первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Удивительной, тонкой женщине, которая очень ценит искусство. И я этим дорожу. Поэтому ответственность, которая на нас лежит — она колоссальна. Эти знаки внимания и уважения дорогого стоят», — сказал народный артист России.

Minval.az