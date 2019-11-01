31 октября президент Ильхам Алиев освободил от занимаемой должности главу ИВ Хачмазского района, 81-летнего Шамсаддина Ханбабаева. На его место был назначен Эльнур Рзаев.

Один из журналистов сказал на прощание Шамсаддину Ханбабаеву, что жители Хачмаза не забудут его, у них останутся хорошие воспоминания о нем.

«Большое спасибо. Я тоже очень люблю жителей Хачмаза. Они хорошие люди, а это главная причина для чиновника. Вся проделанная нами работа в первую очередь была выполнена потому, что они хорошие люди. Большое спасибо», — отметил экс-глава ИВ.

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