Член партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы 31 октября был арестован Наримановским районным судом на 10 суток.
Как передает Turan, он признан виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.
Член партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы 31 октября был арестован Наримановским районным судом на 10 суток.
Как передает Turan, он признан виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных проступках.
Дата: 2019/11/01 11:10
Раздел: Азербайджан
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