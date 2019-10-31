Технические возможности инженерных отделений Отдельной общевойсковой армии усиливаются за счет техники национального производства братской Турции.

Продолжается успешное осуществление мер с целью еще большего укрепления военного сотрудничества в соответствии с «Соглашением о военнно-финансовом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции», содействия развитию армии Азербайджана на уровне современных мировых стандартов. В рамках этих мер, с целью улучшения инженерной работы в Отдельной общевойсковой армии первая партия спецтехники принята на вооружение. Прием на вооружение мини-экскаваторов турецкого производства является одним из важных шагов, сделанных в этом направлении, передает Trend.

Высокие технические характеристики техники, принятой на вооружение, позволяют выполнять объемную работу за короткий срок. Телескопические грузчики MST турецкого производства обладают многочисленными достоинствами. Эта техника также экономит трату сил на техническое обслуживание и заправку топливом. Эта техника, состоящая из компонентов, соответствующих передовым технологиям и мировым стандартам, за счет заменяемого гидравлического насоса и гидромотора, подключенного к двухступенчатой коробке передач, обеспечивает оператора большой тягой и превосходна в управлении. Эксвкаватор способен работать в условиях самого труднодоступного рельефа.

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