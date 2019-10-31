Таможенные органы Азербайджана предотвратили ввоз в страну из Турции незадекларированных ювелирных изделий общим весом 386 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданка Азербайджана, прибывшая в страну авиарейсом Стамбул-Баку, была задержана в зоне таможенного контроля. До личного осмотра она представила сотрудникам таможни целлофановый пакет, спрятанный в нижнем белье. При личном осмотре в ее нижнем белье был обнаружен еще один целлофановый пакет с незадекларированными золотыми украшениями», — отмечается в информации.

По информации ГТК, в пакетах было обнаружено 34 золотых браслета и 75 цепочек. «Некоторые из них были с драгоценными камнями. Общий вес золотых изделий составил 386 гр.», — подчеркивает ведомство.

По факту ведется разбирательство.

Minval.az