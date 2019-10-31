Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Годжи Самедова от должности главы Исполнительной власти города Евлах.
Как сообщает пресс-служба главы государства, другим распоряжением президента новым главой Исполнительной власти города Евлах назначен Анар Агиль оглу Тагиев.
Также Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении главы Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддина Ханбабаева от занимаемой должности.
Другим распоряжением главы государства, Эльнур Шахбаз оглу Рзаев назначен главой ИВ Хачмазского района.