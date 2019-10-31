1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью и утром местами ливни. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13, днем 13-15 градуса тепла, в Баку ночью 11-13, днем 13-15 градуса тепла.

Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана вечером местами ожидаются кратковременные дожди. В некоторых северных и восточных районах возможны ливни, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12, днем 15-19 градусов тепла, в горах ночью 2-5, днем 6-9 градусов тепла.

Minval.az