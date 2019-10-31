Пресс-служба Бакинского Славянского университета отреагировала на резкую критику пользователей соцсетей в связи с организацией провокационного конкурса сочинений, посвященному 90-летию Евгения Примакова.

Читайте также: Кто ответит за провокационную выставку Примакову в Баку – соучастнику карательной акции 20 января 1990 года?!

В университете заявили, что конкурс этот – был проектом посольства Российской Федерации в Азербайджане, и якобы принявшие участие в конкурсе студенты – иностранцы и они являются гражданами РФ.

Однако среди участников конкурса есть граждане Азербайджана. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с релизом на сайте посольства России в Баку, где указано, что победителем конкурса объявлены Мирзоева Айгюль, а призерами стали Алыева Рузана, Бадалова Сарана, Гасымова Камаля и Мамалова Алия.

Minval.az