Героизация фашизма, переписывание истории представляют угрозу для будущих поколений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку на встрече с министрами обороны стран СНГ.

«В Азербайджане очень чувствительно относятся к попыткам фальсификации истории, героизации фашизма, попыткам переписывания истории. Это представляет угрозу не только с точки зрения искажения истории. Это представляет угрозу для будущих поколений, которые могут поверить в эти мифы и по существу быть отрезанными от исторической правды», — сказал Ильхам Алиев на встрече с военачальниками, которые прибыли в Баку на заседание Совета министров обороны стран СНГ.

«Нужно совместными усилиями вести очень активную работу по доведению правды о причинах войны, о том, кто был агрессором и о героизме советского народа, который спас не только свою страну, но и полмира от чумы 20-го века», — добавил президент Азербайджана.

«На пространстве СНГ, к сожалению, есть факты героизации фашизма», — отметил он.

По его словам, в Азербайджане забота о ветеранах Великой Отечественной войны является повседневной работой властей.

«9 мая уже долгие годы отмечается как государственный праздник и забота о ветеранах является неотъемлемой частью нашей повседневной работы. Они окружены вниманием, заботой, обеспечивается их материальное положение. Они для нас для всех — пример героизма», — сказал Ильхам Алиев.

По его словам, Праздник Победы стал государственным в Азербайджане после того, как в республику возвратился Гейдар Алиев.

«К сожалению, в первые годы независимости прежняя, антинародная власть, этот красный день календаря стёрла. И пыталась стереть из памяти нашего народа, заявляла неуважение к ветеранам. По существу, были попытки извращения истории Великой Отечественной войны, которые, к сожалению, сейчас в некоторых странах также приобретают достаточно массовый характер», сказал глава государства.

Minval.az