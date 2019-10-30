31 октября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью и утром местами ливни. Северо-западный ветер в течение дня усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-14, днем 15-18 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 16-18 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана вечером местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. В некоторых северных и восточных районах возможны ливни. Ночью и утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-14, днем 17-22 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 8-11 градусов тепла.

Minval.az