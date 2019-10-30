Учителя средней школы в Габалинском районе задержали при попытке реализации медвежатины.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в министерстве экологии и природных ресурсов, во вторник, 29 октября, сотрудники Регионального управления экологии и природных ресурсов номер шесть получили звонок от жителя Габалинского района. Звонивший, пожелав остаться анонимным, рассказал, что видел рядом с селом Солтаннуха мужчину примерно пятидесяти лет, пытавшегося продать медвежатину.

Экологи выехали на место с целью расследования факта и действительно обнаружили при подъезде к названному селу припаркованный у обочины автомобиль марки «ВАЗ-2106» с государственным регистрационным номером 36-BL-273, в багажнике которого находилась освежеванная туша неизвестного животного.

Специалисты осмотрели тушу и пришли к заключению, что она принадлежит медведю.

Водителем автомобиля оказался житель села Тикянлы Саяхат Шафиев. Экологи привлекли его к административной ответственности и направили материалы дела в прокуратуру Габалинского района для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время правоохранительные органы также перепроверяют версии, как и откуда медвежатина могла оказаться у педагога, а также то, кому он пытался ее продать.

Minval.az