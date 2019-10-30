Участники заседания Совета министров обороны стран-членов Содружества Независимых Государств, которое состоится 30-го октября в Баку, посетили Аллею шехидов.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и другие участники заседания, прибыв в Аллею шехидов, почтили память героических сыновей Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и территориальную целостность нашей страны, возложили цветы на их могилы.

На заседании будут обсуждаться текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.

Minval.az