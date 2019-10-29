Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.
Распоряжением главы государства по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского государственного академического национального драматического театра и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждены:
орденом «Шохрат»:
Дадашов Рафаэль Мелик оглу
Гулиев Нураддин Азулла оглу
Мелик Рамиз Агарза оглу
медалью «Терегги»:
Агавердиева Масмаханым Аслан гызы
Атакишиева Матанат Агазаир гызы
Алиева Мунаввар Сабир гызы
Гасанов Рафаэль Вагиф оглу
Гусейнов Физули Исмет оглу
Гулиев Эльхан Али Бала оглу
Мамедов Эльнур Мехрали оглу
Мамедов Гаджибаба Исмаил оглу.