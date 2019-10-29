Министры обороны Азербайджана и Беларуси генерал-полковник Закир Гасанов и генерал-лейтенант Андрей Равков подписали План двустороннего сотрудничества на 2020 год.

Гасанов и Равков подписали План двустороннего сотрудничества на 2020 год между Азербайджаном и Беларусью, который предусматривает организацию взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки, обмен передовым опытом и другие важные вопросы, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, азербайджанский министр отметил, что Баку придает особое значение сотрудничеству с Минском во всех направлениях, в частности в военной сфере. Он подчеркнул, что стороны имеют широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.

Глава оборонного ведомства выразил благодарность руководству и народу Беларуси за поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и позицию в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Собеседники обменялись мнениями по нынешнему состоянию и перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, а также отметили вклад двух государств в региональную безопасность.

Minval.az