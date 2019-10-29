Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гейдара Ханыш оглу Асадова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии образования в Азербайджане, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Гейдара Ханыш оглу Асадова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии образования в Азербайджане, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/10/29 15:55
Раздел: Азербайджан
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