30 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ближе к ночи местами возможны дожди. Северный ветер сменится днем на южный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-15, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-88%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером местами возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 7-11 градусов тепла.

Minval.az