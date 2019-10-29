Кто и зачем раздувает очередную антиазербайджанскую кампанию в России?

Легко ли аудитория серьезных вроде бы СМИ, простите за вульгаризм, «ведется» на заведомые фейки? Есть классический пример: вышедшая в эфир 30 октября 1938 года радиопостановка по «Войне миров» Герберта Уэллса, которая ввергла в панику восток США и юг Канады. Есть примеры и куда свежее: 13 марта 2010 года грузинский телеканал «Имеди» подготовил спецрепортаж о возможном развитии событий в случае нового нападения России на Грузию. Причем вышел он в 20-00 по местному времени, как раз во время основного выпуска новостей. Правда, и в начале, и в конце «спецрепа» честно предупредили зрителей, что это «специальный репортаж о возможном развитии событий». Но те, кто включил «Имеди» хотя бы на минуту позже, приняли происходящее на экране за настоящие новости. В прифронтовом Гори, по которому два года назад российская армия уже стреляла из ОТРК «Искандер», началась паника, в Тбилиси резко возросло число вызовов «скорой помощи» в связи с сердечными приступами, перепугались и в оккупированной Южной Осетии. Потом канал, конечно, извинялся. Но осадок остался, уроки и выводы тоже.

Но теперь заведомый фейк «раскручивают» без каких бы то ни было пояснений, что речь идет об инсценировке. Напротив, все на голубом глазу выдается за «журналистское расследование», снабжается интервью и экспертные оценки. Речь идет о все той же мифической «азербайджанской организации «ВБОН»» («Во благо общего народа»), о которой уже рассказывал Minval.az. Теперь дело не ограничивается тем, что последователей этой группы не только называют и «пантюркистами», и «исламистами», и «азербайджанскими нацистами», а подробный рассказ о мифическом «ВБОН», с рассуждениями, что «Россия и Турция на грани войны в Сирии, и родителям «вбоновцев» надо подумать, что будет с их детьми, которых они сюда послали учиться», «они («ВБОН» — Minval.az) угрожают не «Русскому союзу» — они угрожают всем нам» и т.д. появился на ультранационалистическом сайте «Спутник-Погром».

Так, о «ВБОН» уже рассказывают EADaily и «державный» телеканал с характерным названием «Царьград» (русское название Стамбула, если кто забыл). Именно этот телеканал доверительно сообщил: на Петровку, 38, то есть в Московский уголовный розыск, доставили одного из администраторов группы «ВБОН», имя которого, однако, не раскрывается. И можно только гадать, что произошло на самом деле: действительно ли взяли кого-то из верхушки «ВБОН» или же действовали по принципу «как поймать льва в пустыне? — поймать кошку и бить, пока не признается, что лев — это она». Тем более что в немногих сохранившихся в России либеральных СМИ предостаточно новостей о том, как в правоохранительных органах РФ выбивают признания при помощи пыток.

Но вот что примечательно. На этом фоне в кампанию резво включилась «Экспресс-газета». Которая, подустав о новостях в стиле «Бузова разоблачила ложную беременность Собчак», «полуголая Литвинова отправилась в питерскую филармонию» и т.д., вдруг разразилась опусом «Почему власти Азербайджана поддерживают русофобию. Ильхам Алиев специально провоцирует в России антиазербайджанские настроения?»

Правда, вынесенный аж в заголовок вопрос, зачем властям Азербайджана понадобилось провоцировать в России антиазербайджанские настроения, это издание оставляет без ответа. Но зато с упоением рассуждает о другом. По наспех состряпанной «экспресс-версии», «создается впечатление, что бакинские власти негласно поддерживают этих преступников (ВБОН — Minval.az)». Доказательств, разумеется, не приводится, о том, что называть кого-либо до решения суда преступником тоже не полагается, авторы опуса не вспомнили тем более. Но зато с упоением рассуждают о том, что «после развала СССР Азербайджан встал на путь построения национального государства, где этнические меньшинства в лучшем случае ассимилировались целенаправленной государственной политикой, а в худшем – выдавливались за пределы страны», и в качестве «убойного аргумента» приводит цифры: «На волне этого разгула национализма число этнических русских там снизилось в четыре раза. В 1989 году их было почти 400 тыс. человек, а сейчас осталось меньше 100 тыс.»

Здесь бы, конечно, российским «экспресс-экспертам» было бы нелишне освежить память. И вспомнить, что, в отличие от России с ее «русскими маршами», лозунгами «Россия для русских», погромами на рынках и акциями вроде «белый автобус», в Азербайджане ничего подобного не происходило и не происходит. Что же до выезда этнических русских, то в девяностые на фоне войны и бедности действительно «за чемоданы» схватились многие. И самое главное, в те же в ранние девяностые организации вроде «Конгресса русских общин» открыто агитировали русских в бывших союзных республиках переселяться на «историческую родину» и искренне при этом полагали, что таким образом ну до ужаса «наказывают» Азербайджан, потому как «эти черно… смогут только зелень на базаре продавать». Ходила даже весьма показательная «шуточка»: «Уедут «золотые головы» и «золотые руки», а останутся только «золотые зубы»». Теперь уже понятно, что те планы не оправдались, что выманенные из «южных республик» русские в самой России оказались никому не нужны, но это уже отдельная тема.

А газета тем временем продолжает: оказывается, такой-сякой Азербайджан «до сих пор состоит в антироссийской организации ГУАМ, где вместе с Украиной, Грузией и Молдовой устраивает против нас провокации» (правда, какие именно, не указывает — ну не признавать же, что «преступлением» и «провокациями» в России именуют уважение признанных границ!), что «Баку в любой момент может пойти на прямой конфликт с Москвой», а «из уст азербайджанских политиков раздаются русофобские заявления». Правда, в качестве примера русофобии процитировали ныне покойного Вафу Гулузаде. Позабыв на минуточку, что он в 1999 году, то есть 20 лет назад(!), вышел в отставку с поста советника президента, а в 2015 году скончался. Затем начинают стращать аудиторию: «Только за последние годы в различных азербайджанских СМИ были опубликованы сотни антироссийских статей. Причем большинство этих газет и интернет-порталов являются проправительственными изданиями». О том, что есть такая вещь, как свобода слова, и касается она не только глубины декольте Волочковой, о чем рассуждала сама эта газета в том же номере, разумеется, не упомянули. Не указали ни названий СМИ, ни тем более не привели конкретных ссылок — цитируют только заголовки. Среди которых есть и такой: «Российская разведка объединила азербайджанских олигархов против властей Азербайджана» — а это явно события аж весны 2013 года, когда в Москве была предпринята попытка сколотить «Союз миллиардеров» и, возможно, повторить в Баку трюк с приходом к власти местного издания «Грузинской мечты». Но после всей этой смеси «фейков с нафталином» газета патетически восклицает: дескать, «реагировать на эти действия молодчиков (ВБОН — Minval.az) должны не только правоохранительные органы, но и Министерство иностранных дел РФ».

Здесь, конечно, уместно спросить: а при чем тут вообще МИД РФ? Может, в российском желтом издании немного не в курсе таких тонкостей, но МИДу по штату положено реагировать на действия ГОСУДАРСТВЕННЫХ структур, а не на заголовки в СМИ или непонятно чью активность в социальных сетях. Только вот куда важнее другое. И «сетевая активность» ВБОН, которая очень похожа на провокационную инсценировку, направленную на взлет антиазербайджанских настроений в России, и материалы СМИ не оставляют сомнений: в России дан старт масштабной антиазербайджанской медийной кампании. В которую втянуты не только маргинальные сайты вроде «Спутник-Погром» и не только страдающие желтухой издания вроде «ЭГ», но и, к примеру, «Коммерсант» со своими карикатурами. Более того, именно эти карикатуры издание умудрилось вынести на билборд на одной из центральных улиц Москвы.

И как это все понимать? Особенно на фоне недавней серии благожелательных заявлений Владимира Путина в адрес Азербайджана?

Впрочем, в Москве заверения в дружбе никогда не препятствовали не то что подобного рода провокационным играм, но даже открытой агрессии — достаточно вспомнить заверения в «братских чувствах» к той же Украине. Важно другое. Кампания эта разворачивается как раз в то время, когда министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принимает участие во встрече министров обороны стран-членов и партнеров НАТО и проводит там переговоры с заместителем генсека альянса. И это не просто новость, а показатель устойчивого тренда в политике Азербайджана. Наша страна не закрывает русских школ, не устраивает открытых русофобских жестов, но ведет самостоятельную и независимую политику, опираясь на собственные интересы, во всем, начиная от экспорта нефти и газа и заканчивая сотрудничеством с НАТО и голосованием в ООН против силовой перекройки признанных границ. И если в России именно это называется «русофобией» и «провокациями», и если в ответ начинается антиазербайджанская кампания с раскруткой мифа о «нацистах из ВБОН», то это говорит об истинной подоплеки политики России в отношении нашей страны куда больше протокольных улыбок и благожелательных официальных заявлений. Так что из нынешней кампании в Баку сделают выводы. Но вряд ли те, на которые рассчитывали ее устроители.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az