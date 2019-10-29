Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником Турции – Днем Республики.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат.

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Турецкой Республики – Днем Республики.

Сегодня братская Турция находится на пути динамичного и всестороннего развития. Достигнутые успехи вывели ее в число экономически мощных и передовых стран мира. Турция также, выступая в интересах своей государственности, демонстрирует справедливую и решительную позицию в происходящих в мире и регионе процессах.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому турецкому народу — спокойствия и благополучия».

Minval.az