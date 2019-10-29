Певица Федая Лачын, арестованная за оказание помощи в побеге заключенным в Баку, вышла на свободу.

Как сообщает Report, певица, срок заключения которой подошел к концу, была отпущена из Бакинского следственного изолятора.

Срок наказания Ф.Лачын, арестованной 30 октября 2017 года, был сокращен до 2 лет решением Бакинского апелляционного суда.

По приговору суда от 30 сентября, срок наказания командира конвойного табора Бахруза Абдуллаева сокращен до 3-х лет, он будет отбывать наказание в учреждении отбывания наказания участкового типа. Наказание обвиняемого Фуада Гаджиева сокращено до 4-х, Гюнай Атакишиевой — до 5 лет лишения свободы.

Срок заключения обвиняемых Магомеда Гаджиева, Исрафила Солтанова, Тарлана Зейналова, Анара Аскерова сокращен до 4-х лет. Наказание Агиля Наджафова сокращено до 8 лет, Джейхуна Самедова – 8 лет и 6 месяцев, Турала Поладханова – 8 лет и 3 месяцев.

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