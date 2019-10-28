Для участия в муниципальных выборах, которые состоятся в этом году, на сегодняшний день обратились 4765 человек.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил ее председатель Мазахир Панахов.
Он отметил, что 65 процентов обратившихся — мужчины, 35 процентов – женщины, передает агентство АПА.
Отметим, муниципальные выборы пройдут в Азербайджане 23 декабря. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15 156 членов.
Напомним, последние муниципальные выборы состоялись 23 декабря 2014 года.