SOCAR поздравил турецкий народ, сняв ролик, посвященный битве при Сакарье.

В ролике в ожидании битвы среди турецких войск представлен образ и азербайджанского бойца, который, сидя в окопе, поет «Vətəni sevməyən insan olmaz, Olsa ol şəxsdə vicdan olmaz!». Командующий, получив записку, обращается к солдатам с наказом, чтобы они простились друг с другом, что они и делают. Проходит два года. Один из товарищей погибшего азербайджанского солдата привозит в Азербайджан его матери сообщение о смерти сына и последнее письмо от него. В видео отмечается помощь, оказанная азербайджанцами, и подчеркивается, что тысячи азербайджанцев пожертвовали своей жизнью ради этой победы. «Потому что мы один народ, два государства», — говорится в ролике.

В конце ролика SOCAR поздравляет турецкий народ в связи с праздником Дня республики Турции.

Minval.az