Из call-центра «102» МВД Азербайджана в Агентство (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда на равнине Харамы Ходжавендского района.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий (ANAMA), мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с региональными сотрудниками МВД сразу же выехала на место происшествия.

С целью обеспечения безопасности названная территория была оцеплена полицией. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, был обнаружен 125-мм пушечный снаряд (OF-26) и в целях обезвреживания доставлены на центральный полигон.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных взрывчатых предметов и устройств обнаружено не было.

Minval.az