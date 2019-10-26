Стоит подчеркнуть, что параллельно с «омолаживанием» Кабинета министров, Ильхам Алиев продолжает глубокие структурные реформы. В соответствии с Указом президента о расширении функций и структуры Министерства экономики АР, Министерство налогов, Госкомитет по вопросам имущества и Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком включаются в статусе государственных служб в структуру Министерства экономики АР.

В течение 15 последних дней был дан старт серьезным кадровым реформам, что еще раз подтверждает, что глава азербайджанского государства реально требует от своих подчиненных изменения и улучшения ситуации как во всех сферах, так и в ненефтяном секторе, включая иностранные инвестиции в данный сектор, улучшение бизнес-климата, экономического развития за счет частного сектора. То есть, поставлена задача — экономический рост страны должен быть выше демографического роста, борьба с «теневой экономикой», серьезная борьба с монополиями.

Президент Азербайджана поставил очень четкие и конкретные цели и задачи перед своей командой: реформы – это веление времени, и они неизбежны, кто не справится, уйдет…

Сочетая в себе удачный синтез стратегического мышления и хорошего образования, мудрости и аналитического ума, демократических ценностей и непоколебимого патриотизма, Ильхам Алиев благодаря всем этим качествам, привнес новое дыхание, современность, новаторство, реформаторство и подлинную прагматичность в политику Азербайджана.

Ильхам Алиев ломает консервативные понятия в отношении кадровой политики и предоставляет шанс — поле действия молодому поколению. Президент-реформатор – это тот человек, который меняет страну и реальное лицо страны. Масштаб реформ, в том числе и кадровых изменений во власти настолько велик, что для его подготовки и претворения в жизнь требуется время. Другими словами, структурные и кадровые изменения, которые мы наблюдаем почти каждый день, являются не стихийными, а реально отрегулированным процессом. Эти реформы отражают реформы постнефтяного периода Азербайджана.

В течение двух последних недель были проведены очень важные кадровые изменения, которые наводят на следующие выводы. Это говорит о настоящей политической воле президента Азербайджана, который создает новую реформаторскую модель Азербайджана и нового государственного менеджмента.

Ильхам Алиев откровенно и искренне анонсировал новую волну экономических и кадровых реформ — молодые современные кадры с новым мышлением и новым видением, кардинальные обновления, реальные реформы. Во-вторых, эти две недели подтверждают о необходимости и необратимости, а также расширении этих кадровых и экономических реформ. Как мы видели, эти кадровые реформы затронули не только правительство Азербайджана, но и Администрацию президента. В Азербайджане произошла фактическая смена поколений политического истеблишмента при демонстрации глубочайшего респекта к тем, кто на протяжении долгих лет были столпами современной азербайджанской государственности.

Мы слышали лишь слова благодарности президента за вклад в развитие сильного, независимого и успешного Азербайджана, что еще раз доказывает, что это не просто кадровые реформы, но и важные структурные реформы, а также важные реформы в области политического и экономического менеджмента страны. В экономическом блоке мы наблюдаем начало мощных кардинальных реформ.

Назначение талантливого, образованного и достойного министра-реформатора Микаила Джаббарова на пост министра экономики и объединение министерства налогов и госимущества в рамках министерства экономики говорит о начале серьезных кардинальных реформ в Азербайджане в области налогообложения и реальной борьбы против монополий. Микаил Джаббаров – реальный реформатор, который за короткое время сумел достичь успехов и дал подлинный толчок к реформам как министр образования и министр налогов. В частности, он провел поистине невероятную фискальную реформу.

Если Джаббаров определяет настоящие цели и задачи, он начинает их выполнять в очень короткий период времени. В осуществлении этих реформ Микаил Джаббаров проявляет присущие ему твердость и прагматизм, а также все эти реформы он осуществляет в рамках системного подхода. Это можно было увидеть в его успешном опыте реальных изменений в министерстве налогов, где он реально добился подлинных успехов. В то же время Джаббаров проводил и кадровые реформы, при этом не вызывая ни у кого недовольства. То есть уже два дня Микаил Джаббаров руководит самым сильным и в тоже время стратегическим для страны министерством экономики и думаю, что ему удастся достичь успеха в этом направлении на благо Азербайджана.

Азербайджан на верном пути преобразований, где во главе всех этих перемен стоит президент Ильхам Алиев, который имеет правильное видение любой проблемы, необходимое реформаторское и новаторское мышление, стратегический и четкий подход к любым направлениям жизнедеятельности государства.

Minval.az