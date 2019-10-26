ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) объявили о начале пассажироперевозок скоростным поездом по железной дороге Баку-Тбилиси-Баку.

«24 октября впервые начались пассажироперевозки по Баку-Тбилиси-Баку посредством скоростного локомотива «Prima M4». До сих пор по этому маршруту использовались железнодорожные поезда, произведенные в 70-ых гг прошлого века», — говорится в сообщении АЖД.

По данным общества, использование на этом маршруте поездов «Prima M4» французской компании «Alstom» позволяет увеличить скорость движения со 100 до 160 км/ч, передает агентство «Интерфакс».

«Новая система торможения, используемая в локомотиве, в свою очередь, снижает энергопотребление, а наличие системы смазки гребней колес локомотивов, продлевает их срок службы», — сообщили в АЖД.

Minval.az