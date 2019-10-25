25 октября — день смерти народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева.

Известные деятели искусства и культуры, представители общественности побывали в Аллее почетного захоронения, где возложили венок и цветы к могиле Муслима Магомаева.

Выступившая на мероприятии народная артистка Франгиз Ализаде отметила, что Муслим Магомаев, как гениальный композитор, известен и любим не только в Азербайджане, но и в ряде других стран: «Музыкальный слух Муслима Магомаева остался ему в наследство от семьи. Дедушка гениального композитора Муслим Магомаев вместе с Узеиром Гаджибейли заложили основу азербайджанской профессиональной музыки. Баритон великого певца является одним из уникальных голосов в мире. Мы всегда высоко чтим его память».

Советник посольства Азербайджана в России Сергей Степанов отметил, что очень отрадно, что среди собравшихся перед могилой Муслима Магомаева есть и представители молодого поколения: «Мы два раза в год – в августе и октябре посещаем могилу композитора. Но любители музыки вспоминают его всегда, восхищаются его исполнениями. Он живет в сердцах и будет жить вечно. Очень трудно достигнуть той вершины, до которой возвысился гениальный композитор».

Заслуженный работник культуры Ильдырым Гасымов отметил, что гордится, что в свое время работал в Государственном ансамбле вместе с таким гениальным музыкантом, как Муслим Магомаев. Он подчеркнул, что певец оставил после себя такое наследие, которое будет жить вечно.

Было отмечено, что М.Магомаев, появившийся на свет в Баку, впервые в 1962 году привлек к себе внимание на молодежном фестивале в Хельсинки. За исполнение песен «Бухенвальдский набат» и «Хотят ли русские войны?» стал лауреатом фестиваля. В 1963 году своими концертами он, в подлинном смысле слова, покорил Москву. Его выступления вызвали большой резонанс. Муслим Магомаев в одинаковой степени прекрасно исполнял как эстрадные песни, так и оперные арии. В 1964 году для прохождения стажировки в миланском театре «Ла-Скала» в течение года он находился в Италии.

Было подчеркнуто, что после Милана Муслим Магомаев с операми «Тоска» и «Севильский цирюльник» выступал в крупнейших городах Советского Союза. В 1966 и 1969 годах гастроли Магомаева в известном парижском театре «Олимпия» прошли с огромным успехом. В 1969 году М.Магомаев завоевал первую премию на фестивале Сопот. В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. В 1975-1989 годах М.Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Отметим, что творчество Муслима Магомаева занимает особое место в истории азербайджанской культуры. Своими разнообразными выступлениями в самых грандиозных концертных салонах мира он прославил азербайджанскую культуру.

Minval.az