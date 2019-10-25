«В последнее время мы открыто заявляли об обеспокоенности в связи с заявлениями, которые озвучивают официальные лица Армении по нагорно-карабахскому конфликту».

Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы всегда поддерживаем братский Азербайджан. Горе Азербайджана – наше горе, радость Азербайджана — наша радость. Мы будем делать все возможное для освобождения азербайджанских земель от оккупации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда во время встреч с президентом России Владимиром Путиным обсуждает карабахский вопрос. Когда работа председателей МГ ОБСЕ не давала результатов, турецкий президент отмечал, что Россия в качестве посредника сможет урегулировать конфликт. Правда, на последней встрече в Сочи этот вопрос не стоял на повестке. Вопрос территориальной целостности Азербайджана должен быть решен путем мирного урегулирования и решениями международных организаций. Мы приложим все усилия для урегулирования конфликта. Если Россия приложит больше усилий, как сказал Путину господин Эрдоган, эта проблема будет решена. Это пойдет и на пользу Армении. Потому что они изолированы от региона», — подчеркнул глава МИД Турции.

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