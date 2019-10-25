26 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 19-22 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 19-21 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако вечером и ночью в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, град, в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 20-24 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 12-16 градусов тепла.

Minval.az