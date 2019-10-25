Полиция проводит проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после публикации видео, на котором он жестоко обращается с задержанными предполагаемыми преступниками. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный». Ислама Кадырова называют родственником главы Чечни.

Видеозаписи общей длительностью восемь часов сняла личная пресс-служба чиновника и передала их на телевидение.

На видео Ислам Кадыров использует электрошокер против женщин, угрожает задержанным расправой и ложными обвинениями. Таким образом, отмечает телеканал, он хотел «добиться от мошенников чистосердечного признания». Кроме того, во время рейда против неплательщиков налогов охрана Кадырова заломила руки мужчине, который отреагировал на грубость чиновника.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Ислам Кадыров «очень много сделал на посту мэра». «Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника», — сказал он.

Телеканал передал видео в полицию. Замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев заявил, что правоохранительные органы начали проверку, сообщает РИА Новости.

32-летний Ислам Кадыров занимал пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год, после чего возглавлял администрацию главы Чечни. По данным РБК, он приходится Рамзану Кадырову племянником, по данным «Кавказ.Реалий» — троюродным племянником.

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