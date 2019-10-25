Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов опроверг информацию ряда СМИ о том, что он подал в отставку.

«Я сегодня выступаю перед вами как председатель Центрального банка и продолжаю свою работу. Советую журналистам не слушать слухи и опираться на официальную информацию», — цитирует Рустамова «Интерфакс».

Последние два дня ряд СМИ активно распространяют информацию о том, что Рустамов подал в отставку с поста главы Центробанка. По их информации, Рустамов будет назначен вице-премьером.

Эльман Рустамов возглавляет ЦБА с января 1995 года. В 2000г, в 2005г, в 2010г и в 2015г срок его полномочий продлевался на 5 лет. В апреле 2020 года истекает срок его пятилетних полномочий на посту главы ЦБА.

Minval.az