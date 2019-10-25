Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, после его критики россиянина Хабиба Нурмагомедова. Соответствующее вид появилось в Twitter-аккаунте Sport24.

«Хабиб боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерется с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве» — цитирует «Спорт-Экспресс» МакГрегора.

Рядом с отелем собрались несколько десятков человек.

«Сегодня увидели обращение Конора, который сказал, что дагестанцы бегают от него. Мы приехали в отель «Ритц-Карлтон», они всячески пытаются сказать, что его здесь нет. Но мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он сверху спустится», — объяснил причину собрания у отеля один из поклонников Нурмагомедова в Instagram-аккаунте khaabib_time.

Вот такая обстановка сейчас около отеля в Москве, где живёт Конор 👀 pic.twitter.com/M4aMb8GQfg — SPORT24.ru (@sport24_ru) 24 октября 2019 г.

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