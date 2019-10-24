Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала не противоречащими конституции поправки в закон о гарантиях деятельности президента, с принятием которых неприкосновенности был лишен экс-президент республики Алмазбек Атамбаев, сообщил в четверг «Интерфакс».

«Конституционная палата решила признать поправки в закон о гарантиях президента не противоречащими статьям конституции», — заявил заместитель председателя Конституционной палаты Эмиль Осконбаев, зачитывая решение суда.

Решение Конституционной палаты окончательное и обжалованию не подлежит, добавил судья.

Minval.az