В этом году исполняется 100-летие со дня основания Бакинского государственного университета, который был создан как первый вуз нового типа на мусульманском Востоке и является наследием Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает ЦБА, в целях увековечения этой юбилейной даты, Центральный Банк выпустил в обращение серебряные юбилейные денежные знаки номинальной стоимостью 5 манатов.

Вес юбилейного денежного знака 1 тройская унция – 31,1 грамма (+0,1 грамма), а диаметр 38,61 миллиметра. Денежный знак изготовлен в британской компании The Royal Mint по технологии Prооf в соответствии с международными стандартами.

На лицевой стороне юбилейного денежного знака, посвященного 100-летнему юбилею Бакинского государственного университета, отчеканены изображение административное здания Бакинского государственного университета, цитаты и подпись общенационального лидера Гейдара Алиева, восьмиугольная звезда, национальные узоры и орнаменты, а на оборотной стороне — государственный герб Азербайджанской Республики и номинал денежного знака.

Юбилейный денежный знак является официальным платежным средством на территории страны по номинальной стоимости.

Minval.az