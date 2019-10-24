В Баку доставлена установка для хранения сжиженного газа (LPG).

Как передает Qafqazinfo, причиной доставки этой установки итальянского производства стала модернизация компанией SOCAR нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Длина составляет 35 метров, объем — 345 тонн. Это первая подобная установка на Кавказе. На следующем этапе планируется привезти установку длиной 66 метров.

Отметим, что в последнее время в стране имеются проблемы с продажей на заправках сжижженного газа.

Начальник управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил, что причиной данной проблемы стала возросшая потребность в LPG газе в результате развития промышленности.

Minval.az