В Сабаильском районном суде завершился суд по уголовному делу бывшего директора полной средней школы № 62 Севиндж Аббасовой, обвиняемой в халатности, повлекшей смерть Элины Гаджиевой.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева был зачитан приговор, согласно которому Севиндж Аббасова приговорена к 2 годам, 2 месяцам и 14 дням ограничения свободы, с учетом срока домашнего ареста. Севиндж Аббасовой запрещено покидать дом с 23:00 до 07:00, она будет носить электронный браслет.

18 тыс.500 манатов по гражданскому иску будут удержаны с директора и выплачены матери Элины (8500 за материальный ущерб, и 10 тыс.манатов за моральный ущерб).

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