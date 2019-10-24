Россия может направить в Сирию еще один пехотный батальон, а также собирается перебросить туда дополнительную легкую бронетехнику. Таким образом планируется усилить российскую военную полицию, сообщает в четверг, 24 октября, газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания. Личного состава военной полиции пока достаточно для патрулирования, но, по его словам, «ничто не мешает при необходимости выслать в Сирию еще один батальон». О планирующемся усилении рассказал ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

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