В государственный бюджет Украины за девять месяцев 2019 года поступило почти 127 млн гривен. Об этом сообщает ассоциация Туристический пресс-клуб Украины со ссылкой на данные Государственной налоговой службы в среду, 23 октября.

Отмечается, что это уже на 36 млн гривен больше, чем за весь предыдущий 2018 год – 90 млн 725 тысяч гриве.

При этом столица Украины – Киев – за девять месяцев 2019 года также собрала рекордную сумму туристического сбора – 43 млн 142,2 тысяч гривен, что на 10 млн больше, чем за весь 2018 год.

Minval.az