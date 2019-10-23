Предприятия военно-промышленного комплекса стран Организации договора о коллективной безопасности перейдут на единые российские стандарты, сообщил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.

«Те предприятия, которые у нас в государствах, необходимо провести из сертификацию, необходимо обеспечить их стандартами на проведение тех или иных работ», — сказал Семериков журналистам в среду.

По его словам, уже принято решение «по обеспечению этих предприятий стандартами которые имеются на российских предприятиях».

«Мы обязаны это сделать. Это одна из главных задач», — подчеркнул Семериков.

Как отметил и.о. генсека, это необходимо для организации сервисного обслуживания техники российского и советского производства, стоящей на вооружении стран ОДКБ.

В то же время, по его словам, сроки перехода оборонных предприятий стран-членов ОДКБ на российские стандарты производства пока не определены.

«Сроки, как таковые, не обозначены. Это продекламировано и определено соответствующими решениями межгосударственных комиссий по военно-экономическому сотрудничеству», — сказал Семериков.

Minval.az