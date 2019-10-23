24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман, кратковременный дождь. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-16, днем 19-22 градусов тепла, в Баку ночью 13-15, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление выше нормы 767 мм ртутного столба, атмосферная влажность ночью 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых районах возможны грозы и дожди. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 4-7, днем 10-15 градусов тепла.

Minval.az