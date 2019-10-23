Свыше половины таксистов в Москве являются представителями иностранных государств, среди них лидируют граждане Киргизии.

Информацию об этом озвучил замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Мы проводили рейд такси совместно с органами полиции и ГИБДД<…> Среди водителей были иностранные граждане, они составляли более 50% всех водителей, — цитирует Пронина радиостанция «Эхо Москвы».

Среди иностранных таксистов 30% составляют граждане Киргизии, 15% — Узбекистана, 14% — Таджикистана, 11% — Азербайджана, 8% — Армении и 1% — Грузии.

Minval.az