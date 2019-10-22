Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 октября.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 20-22 градуса тепла, в Баку ночью будет 14-16, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление превысит норму — 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%, передает Report.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, ночью и вечером в некоторых северных и восточных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 23 октября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az