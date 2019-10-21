В Полтавской области Украины разбился вертолёт «Робинсон-44», погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГО и ЧС страны.

— 21 октября в 16 часов в ГосЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельного)… Вертолёт следовал из Киева в Полтавскую область, — говорится в сообщении.

По информации интернет-портала «Цензор.нет», погибшим является бывший министр аграрной политики Украины 43-летний Тарас Кутовой, который занимал этот пост с 2016 по 2018 год. Эта версия подтверждается тем, что родители Кутового родом из Полтавской области.

Minval.az