Первое бесперебойное путешествие по коридору Баку-Тбилиси-Карс перевезет из китайского города Сиань в направлении Европы 42 контейнера в столицу Чешской Республики Прагу.

Поезд, движущийся по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, станет первым грузовым поездом, который проедет по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в направлении Европы посредством железной дороги по туннелю Мармарай в Турции, передает Report.

В Стамбуле 5 ноября планируется проведение торжественной церемонии встречи поезда.

Ответственный оператор маршрута — Ассоциация по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Азербайджан в ассоциации представляет «дочка» «Азербайджанских железных дорог» — компания ADY Container LLC. Маршрут пролегает через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Эти же страны участвуют в Ассоциации по Транскаспийскому международному транспортному коридору.

Отметим, что в апреле 2019 года на пекинском форуме «Один пояс, один путь» было подписано соглашение между ADY Container LLC и китайской Xi’an Continental Bridge International Logistics, согласно которому компании планируют запустить до конца 2019 года 30 контейнерных поездов, 20 из которых уже отправлены.

Minval.az