В Бардинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент произошел на части дороги Евлах-Бахрамтепе, пролегающей по территории села Баджираван.

Легковой автомобиль марки Mitsubishi столкнулся со встречным грузовым автомобилем марки ЗИЛ. Следовавший в том же направлении автомобиль марки Mercedes врезался в ЗИЛ, передает Report.

В результате с различными телесными повреждениям в Бардинскую центральную районную больницу были доставлены водитель Mitsubishi житель Физулинского района Горхмаз Кямал оглу Агаев 1982 г.р., и пассажиры, жители Физулинского района Айгюн Махир гызы Агаева 1991 г.р., Гюлай Горхмаз гызы Агаева 2014 г.р., Кямал Горхмаз оглу Агаев 2015 г.р. и Айхан Горхмаз оглу Агаев 2019 г.р.

Среди пострадавших состояние А.Агаева тяжелое, он размещен в реанимационное отделение.

Отметим, что все пострадавшие члены одной семьи. По факту ведется расследование.

Minval.az