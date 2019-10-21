Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики продолжает проводить мероприятия с целью надежной охраны государственной границы и борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, на участке погранзаставы вблизи села Юсифли Джалилабадского района 18 октября 2019 года была пресечена попытка провоза наркотиков из Исламской республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Пограничный наряд выследил 2 нарушителей границы, контрабандисты бросили вещи, которые пытались незаконно провести через государственную границу и побежали назад, передает агентство АПА.

При осмотре этих вещей было установлено, что нарушители границы пытались провести 15 кг 445 гр наркотиков и 580 таблеток психотропного вещества «Методон-40».

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.



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