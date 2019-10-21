Президент Пакистана Ариф Альви посетит Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, он примет участие в XVIII саммите Движения неприсоединения, который пройдет 25-26 октября в Баку.
Президент Пакистана Ариф Альви посетит Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, он примет участие в XVIII саммите Движения неприсоединения, который пройдет 25-26 октября в Баку.
Дата: 2019/10/21 9:45
Раздел: Азербайджан
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