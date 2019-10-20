В Индии учащиеся колледжа сдавали экзамен с картонными коробками на головах. Снимки школьников попали в соцсети и вызвали скандал, сообщает Times of India.

Отмечается, что фотографии были сделаны во время экзамена по химии в подготовительном колледже Бхагат в городе Хавери в штате Карнатака. На них ученики сидят за партами с картонными коробками на головах, чтобы не было возможности списывать.

Директор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент. Он пояснил, что метод применили в «экспериментальных целях», узнав, о его использовании в других школах.

При этом глава учреждения подчеркнул, что все делалось с согласия учащихся, которые сами принесли картонные коробки.

Представители местных органов образования прибыли в колледж и вынесли предупреждение его руководству.



Minval.az